82ª DP - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 30/01/2024 09:29 | Atualizado 30/01/2024 09:30

Maricá - Um motoboy teve sua moto roubada durante um assalto no bairro do Flamengo, na região central da cidade, no último domingo (28).

Segundo relatos, o trabalhador, que estava fazendo entregas com sua motocicleta quando foi abordado por um elemento armado, na rua Antônio Lopes da Fontoura, o ladrão parou em frente do motoboy, anunciando o assalto.

Além do celular roubado, o criminoso também levou a motocicleta do trabalhador, ele fugiu em direção a Avenida Amaral Peixoto.

O caso foi registrado na 82ª DP, no centro de Maricá.