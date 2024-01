Previsão do Tempo em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 29/01/2024 17:10 | Atualizado 29/01/2024 17:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que há previsão de chuva fraca até quarta-feira (31) em decorrência do posicionamento de um sistema de baixa pressão no oceano, aliado à circulação dos ventos na alta atmosfera, que influencia o tempo no município.

Nesta terça-feira (30/01), o céu estará nublado a poucas nuvens, com previsão de chuva fraca durante a madrugada. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e a temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima de 32°C.

Já na quarta-feira (31/01), o céu estará parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte e raios durante a tarde ou noite. Os ventos terão intensidade fraca a moderada com rajadas. A temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima de 31°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelo telefone whatsApp (21) 98294-3235.