Galpão Tecnológico de Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Galpão Tecnológico de MaricáFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 31/01/2024 12:35 | Atualizado 31/01/2024 12:36

Maricá - O Galpão Tecnológico de Maricá, em Inoã, foi espaço de integração para novos negócios e parcerias entre empreendedoras da cidade,

O evento intitulado, “Encontro Colmeia” aconteceu na última segunda-feira (29) e também lançou um catálogo digital para dar destaque aos serviços existentes na região.

Para o diretor de Inovação e Tecnologia da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Pedro Mota Di Filippo, o Galpão Tecnológico existe justamente para promover esse ambiente de troca de conexão.

“Para nós é muito importante poder ajudar a promover esse momento. Um encontro do Grupo Colmeia, uma cooperativa de mais de 5.200 mulheres, que há mais de 2 anos tem o apoio da Codemar”, disse o diretor.

A idealizadora da Rede Colmeia, Thaisa Muniz, comemorou o encontro do grupo, que reúne mulheres da cidade com vínculo de superação e empatia.

“Esta é a nossa primeira reunião presencial do ano e a gente faz num espaço público, um equipamento que está estruturado para nos receber. Nós temos mais de 200 mulheres fazendo negócios, participando de rodadas de negócios e se conectando”, destacou.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Formação de Maricá, Adriana Costa, prestigiou o evento, que também contou com apresentação do grupo “Samba da Mulher”.

“A gente fica satisfeita de estar aqui junto. Buscamos desenvolvimento principalmente das mulheres porque a gente sabe o comprometimento que elas têm de forma coletiva”, comentou a secretária.

Rodada de negócios

Uma rodada de negócios foi organizada de forma interativa, para que todas as participantes pudessem visitar oito salas com diferentes nichos de serviços. As salas contavam com mediadoras, para orientar e oferecer ideias de negócios.

Diversas parcerias foram firmadas durante a rodadas de negócios, o que trouxe ainda mais motivação para as participantes. Empreendedora na área de terapias integrativas com óleos essenciais, Márcia Albuquerque de Mello foi uma delas.

“Abraço tudo que tenha que ajudar as mulheres a crescer e a fomentar o empreendedorismo na cidade de Maricá. Já começamos o ano de 2024 muito bem, com parcerias maravilhosas pela frente”, disse.

Ela fechou ainda no local uma parceria com a empreendedora Lidiane Menezes, que abriu recentemente uma loja de segurança eletrônica em Itaipuaçu. “Vamos realizar um evento em minha loja com diferentes ramos no mês de março. Nós estaremos nos divulgando também nas redes sociais”, explicou.

Presente na Escola de Startup

A Escola de Startup de Maricá começou em 2019, sendo uma realização da Prefeitura de Maricá, Codemar e Universidade Federal Fluminense (UFF), com um modelo de escola estatal de Portugal. O vice-diretor da Faculdade de Administração da UFF e coordenador da Escola de Startup de Maricá, professor Martius Vicente, lembrou que desde o início a Rede Colmeia participou e demonstrou interesse.

“A Colmeia tinha 2 mil pessoas e hoje tem mais de 5 mil. Em parte, esse movimento cresceu por conta do empreendedorismo e da necessidade que eles observaram do network e do aprendizado de gestão. Tudo isso foi trazido pela Escola de Startup. Então é um movimento hoje importantíssimo, que gera aquecimento focando no agora em negócios”, observou.