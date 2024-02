Procon Mirim - Foto: Gabriel Ferreira

Procon MirimFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 01/02/2024 10:47 | Atualizado 01/02/2024 12:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, promoveu nesta quarta-feira (31) o Procon Mirim na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A iniciativa contou com diversas atividades voltadas para as crianças, como: Jogo do Consumidor, teatrinho, pintura e dança.

O projeto visa ensinar as crianças sobre educação financeira, consumo consciente, direito do trabalhador, entre outras coisas. Também é ensinado sobre a maneira adequada de consumir os alimentos, além de como fazer quando encontrar produtos sendo comercializados de maneira incorreta.

A coordenadora pedagógica do Procon Mirim, Jássica Nevega explicou a importância desses ensinamentos para o público infantil e destacou onde eles podem utilizar.

“Ensinar as crianças desde cedo faz com que elas aprendam seus direitos como consumidores, entendam como funciona a educação financeira e identifiquem alimentos que não podem ser consumidos. Aqui utilizamos o exemplo das formigas no açúcar e as crianças compreenderam os problemas que podem ser causados”, contou a coordenadora.

Rebeca Porto, de 10 anos, foi uma das participantes do projeto.

“Gostei dos jogos e da dança. Eu entendi que se os alimentos estiverem com bichinhos, tem que jogar no lixo. Agora vou no mercado com minha mãe e vou olhar se os produtos estão na validade e não estão com bichinhos”, disse Rebeca.