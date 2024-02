Hospital Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: GB News

Hospital Dr. Ernesto Che GuevaraFoto: GB News

Publicado 05/02/2024 14:41

Maricá - Uma criança foi internada por enforcamento no Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí na noite deste domingo (04).

A vítima de apenas 7 anos, mora com sua família no bairro de Inoã e deram entrada na UPA no início da noite, a menor, foi enforcada com um enforcador de cães, e segundo a versão família ela estaria brincando com os irmãos e colocou o enforcador no próprio pescoço e amarraram no gacho de uma rede, ainda segundo essa versão as crianças tentaram tirar mas acabaram a enforcando mais ainda.

Foi o vizinho da família que escutou os berros e levou a menor juntamente com a sua mãe para a UPA e da unidade de saúde, ela foi transferida para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí, em estado gravíssimo, foi entubada.

Já a mãe foi levada pela Polícia Militar para a 82ª DP no Centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes, onde foi presa por tentativa de assassinar a própria filha.