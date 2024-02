Material apreendido pela Polícia Militar - Foto: Jornal O DIA

Maricá - Na madrugada desta terça-feira (06) dois ladrões foram presos na Estrada de Bambuí, no distrito de Ponta Negra, por volta das 4h da manhã.

Agentes da 6ª Cia do 12º BPM, sob o comando do Major Yedoo, com o apoio das câmeras do CIOSP (Centro de Operações de Segurança) abordaram dois veículos suspeitos, um GM Cobalt e um Ford Fiesta, ambos ambos de cor preta.

Na abordagem os policiais fizeram a revista e encontraram vários pneus e rodas nas malas dos automóveis, os elementos confessaram que eram pneus furtados e informaram também onde foram os locais dos furtos. Os militares também encontraram uma chave de roda utilizada nos crimes.

A 6ª Cia informou que sem a ajuda do monitoramento de câmeras do CIOSP, que passou a informação dos elementos, seria mais difícil efetuar a prisão, e que o apoio do CIOSP através da integração com a PM é fundamental.

As vítimas, proprietárias dos pneus e rodas furtadas foram avisadas e foram até a 82ª DP para registro de ocorrência, os criminosos foram encaminhados também para a unidade policual.