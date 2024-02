Sala do Planetário Espaço Nave - Foto: Divulgação

Sala do Planetário Espaço NaveFoto: Divulgação

Publicado 07/02/2024 11:40 | Atualizado 07/02/2024 11:41

FabMaricá - O Planetário do município será inaugurado na tarde desta quarta-feira (07) as 14h.

O Planetário será o primeiro do Brasil a utilizar energia solar para obter energia elétrica e está localizado no Jardim Atlântico Central, e contará com um observatório estelar somar livre com um telescópio e uma cúpula acústica refrigerada de sete metros de diâmetro com 50 poltronas posicionadas para observação.

Além disso, o espaço também contará com um projetor que vai exibir filmes bidimensional do sistema solar, história, artes e astronomia.

O "Espaço Nave" também terá um programa que projeta as imagens do céu de Maricá em tempo real.

O ICTIM (Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá) é o responsável pelo Planetário, e é uma autarquia da Prefeitura de Maricá.

O Planetário "Espaço Nave" fica ao lado do CEPT Leonel Brizola.