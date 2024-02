Vermelinho da EPT - Foto: Clarildo Menezes

Vermelinho da EPTFoto: Clarildo Menezes

Publicado 06/02/2024 16:30 | Atualizado 06/02/2024 16:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), informa que o itinerário das linhas E02, E08, E09, E10B, E12, E24A, E30A e E30B precisaram ser alteradas devido às obras realizadas pela Serviços de Obras de Maricá (SOMAR) na Rua Clímaco Pereira, próximo à Rua Padre Arlindo Vieira, no Centro.

Com isso, os ônibus das linhas E02 (Centro X Ponta Negra via Cordeirinho), E11 (Centro X Araçatiba), E12 (Centro X Barra) E24A (Inoã X Centro via São José/ Avenida), E30A, E30B (Rodoviária do Centro X Rodoviária de Itaipuaçu) acessam a Rodoviária do Povo pela Rua Ribeiro de Almeida.

Já os coletivos que circulam nas linhas E08 (Centro X Jacaroá via Bairro da Amizade), E09 (Centro X Guaratiba via Caju/ Interlagos), E10B (Centro X Bambuí via Caju/Limão) passam pela Rua Ary Spindola (Cemitério) e seguem para a Rodoviária do Povo.

Para minimizar o impacto, a EPT disponibilizará a integração entre a Rodoviária do Povo e a Rua Clímaco Pereira com intervalos de 20 minutos.