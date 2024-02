Confecção de fantasias da Unidos do Imbassaí - Foto: Marcos Fabrício

Maricá - A Flor do Imbassaí será a terceira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval (13) o evento organizado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo. A Verde, Vermelho e Branco vai contar na Passarela Adélia Breve, no Centro, todo o carinho que os moradores têm pelo bairro.

Com o samba-enredo “Por amor ao nosso bairro, São José do Imbassaí”, do carnavalesco Paulo César Lima, a agremiação vai contar a devoção ao santo padroeiro da região, as belezas naturais, áreas de convivência entre moradores e a paixão pelo Dínamo, clube tradicional do bairro com mais de seis décadas de histórias.

Fundada em 10 de outubro de 1986, a Tricolor de São José do Imbassaí tem dois títulos no grupo especial (1995 e 2004). Esse ano, a escola se apresenta no grupo de acesso e quer mostrar a força da comunidade na avenida para voltar a elite do samba de Maricá.

“É uma escola tradicional, muito querida e que tem a comunidade em peso. Dos 300 componentes, 90% são moradores do bairro o que mostra a identidade que eles têm com a escola. Todos os eventos que realizamos, a comunidade marca presença. Agora vamos mostrar na avenida todo esse amor pela Flor do Imbassaí e pelo bairro”, destaca Mara Rita Costa, presidente da escola.

Mara, que é filha de compositores do samba e nascida em Niterói, mora há 30 anos em Maricá. Ela já foi diretora da agremiação e agora, aos 51 anos, assumiu o desafio de comandar a Flor do Imbassaí na volta dos desfiles do Carnaval de Maricá.

“É um sonho voltar a desfilar no Carnaval da cidade. Está todo mundo numa expectativa muito grande. Transformei minha casa no ateliê da escola e todos os dias a comunidade vem ajudar na preparação das fantasias e dos carros. Vamos falar do acolhimento que o bairro tem, da culinária, pontos turísticos, do Dínamo, todas essas coisas gostosas e boas que temos no bairro”, completou a presidente.

O carnavalesco Paulo César Lima, de 46 anos, estreia na Tricolor de São José do Imbassaí e prepara um desfile onde os 300 componentes em 11 alas, acompanhados da Bateria Dominante 10, vão trazer elementos culturais do bairro.

“Vamos falar sobre festejos, da devoção ao santo que dá nome ao bairro, do clube de futebol Dínamo que tem 65 anos de história, dos mares e lagoas que serão representados pelas baianas”, conta Paulo César. “Estamos planejando um desfile bem técnico, compacto, para não ter correria e não atrasar a escola”, acrescentou.

GRES Flor do Imbassaí

Cores: Vermelho, Verde e Branco

Presidente: Mara Rita Costa

Vice-presidente: Paulinho Steves

Diretor de Carnaval: Rodrigo Figueiredo

Diretores de Harmonia: Marquinho e Luiz Marinheiro

Carnavalesco: Paulo César Lima

Compositores: Wagner Mariano, Mister M, Matheus Gaúcho, Celso Branco, Raul Só e João Vidal

Intérprete: Thiago Acacio

Comissão de Frente: Raul Toledo, Mario Vieira e Lídia Maria

Mestre de bateria: Jorge Felício

Rainha de Bateria: Thais Santos

Rei de Bateria: João Marcelo Hipólito

Mestre-sala e porta-bandeira: Luíz Augusto e Beatriz Strella (primeiro casal) / Kaylane e Wagner Lobo (segundo casal)

Coordenador da ala de passistas: Heitor Lucena

Samba-enredo: "Por amor ao nosso bairro, São José do Imbassaí"

Meu São José vai me guiar

A linda Flor desabrochar

Sua raiz é meu lugar é minha vida

E trouxe luz a minha escola tão querida

O vento que sopra no tempo

Histórias me fazem lembrar

Da capela em construção

O milagre da fartura a devoção

De um povo festeiro que canta e dança

Alegre a agradecer

Na fé...pra festejar com o padroeiro

E do mirante a lagoa avistar

Cartão postal de Maricá

Uma nova era a todo vapor

Chegou o progresso nas mãos do barão

Esperança e prosperidade

Nos trilhos da evolução

Paraíso de encantos e recantos

Pedra do Macaco é beleza natural

Praias, lagoas, montanhas...

Exuberante natureza

Fazem um clima tropical

E lá na praça tem pierrot e colombina

Gastronomia o clima é familiar

No Dínamo alegria é geral

Tem samba, futebol e carnaval