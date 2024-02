Planetário de Itaipuaçu - Foto: Evelen Gouvêa

Planetário de ItaipuaçuFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 08/02/2024 08:56

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugurou nesta quarta-feira (07), em Itaipuaçu, o primeiro planetário do país a utilizar energia solar. A Casa da Ciência, também conhecida como Espaço Nave, terá um observatório ao ar livre com telescópio e uma cúpula acústica refrigerada de 7 metros de diâmetro com 50 poltronas posicionadas para observações do teto.

Nesse espaço, um moderno projetor exibirá filmes bidimensionais do sistema solar, astronomia, história e artes, além de um programa que projeta as imagens do céu de Maricá em tempo real. A iniciativa é do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), autarquia da prefeitura responsável pelos projetos inovadores da cidade.

O prefeito Fabiano Horta cortou a fita simbólica de inauguração amarrada na porta de entrada, acompanhado de alunos do Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel de Moura Brizola e conheceu a sala de projeção.

“Esse é um desafio já apontado para o CEPT de Itaipuaçu e do Zilca Lopes da Fontoura e queremos que toda a rede possa interagir com esse aparelho público construindo essa entranha no mundo da formação, da ciência, daquilo que faz vocês meninos e meninas serem formadores do senso crítico da ciência, daquilo que faz a humanidade avançar”, afirmou Fabiano.

João Maurício de Freitas, secretário de Governo, destacou que o planetário será um local para os jovens conhecerem um pouco mais sobre o espaço.

“Fico pensando como é importante as nossas crianças, os nossos adolescentes entenderem toda essa política de ciência e tecnologia e aprofundarmos cada vez mais isso. Hoje é mais um passo na consolidação dessa política transversal porque aqui do Instituto de Ciência e Tecnologia vai dialogar com a educação, esporte e cultura. Então, com certeza, entregamos aqui em Itaipuaçu um equipamento, que é o marco”, disse.

Claudio Gimenez, presidente do ICTIM, destaca que a Casa da Ciência se insere numa perspectiva de melhorar a Educação básica da rede pública, oferecendo novos instrumentos e plataformas de ensino, além de desenvolver a cultura da Ciência, Tecnologia e Inovação. “O Planetário também será uma importante ferramenta para incentivar alunos da rede pública a participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia”, afirma Gimenez.

Casa da Ciência

Com 900 metros quadrados, a Casa da Ciência será utilizada como apoio ao ensino das escolas municipais, onde os 27 mil alunos poderão descobrir na prática o que aprendem nos livros a partir do dia 20/02. Entre os dias 16 e 18 de fevereiro, o planetário ficará aberto aos visitantes das 8h30 às 17h30.

O Espaço Nave possui sala de aula com recursos visuais, impressão 3D, robótica, observatório com telescópio, cinema, auditório, espaço coworking para empreendedores, disponível para rede pública de educação e para a população e integrará a rede nacional de planetários.

O novo equipamento público fica na Rua Elisa Vieira Veras, esquina com Rua 32, ao lado do Centro de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola, a maior escola em tempo integral do Brasil. O funcionamento é de terça a sexta-feira, das 8h às 17h30, para as escolas municipais. Sábados e domingos, das 8h às 17h30, o planetário fica aberto aos visitantes com quatro sessões diárias, que precisam ser agendadas pelo número de telefone (21) 92023-3842 (WhatsApp).