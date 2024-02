Nova creche em Itaipuaçu - Foto: Elsson Campos

Nova creche em ItaipuaçuFoto: Elsson Campos

Publicado 07/02/2024 17:14 | Atualizado 07/02/2024 17:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou nesta quarta-feira (07) mais uma unidade de educação infantil em Itaipuaçu. O Jardim de Infância Municipal Professora Mara Rejane Gomes Bueno, ou apenas Tia Mara, vai receber cerca de 200 crianças em tempo integral. A nova creche fica entre as ruas 74 e Gutemberg Cabral Francisco (antiga 73), no Jardim Atlântico Leste, e é a primeira de um total de dez unidades do tipo que serão erguidas na cidade.



De acordo com o secretário Márcio Jardim, essas creches são parte de um conjunto de obras que estão expandindo a rede municipal de ensino, que inclui ainda sete escolas até o 5º ano do ensino fundamental. Segundo ele, até o fim do ano, Maricá terá um total de 84 unidades com 32 mil alunos.

“Isso atende a necessidade que surgiu com o aumento da população no município e, como ela, aumentou também a demanda por vagas na nossa rede. Era preciso não somente aumentar a quantidade de vagas, mas também promover a expansão física da rede para que o município corresponda à expectativa”, contou Márcio, que plantou duas mudas de ipês na entrada da escola.

A inauguração teve ainda apresentações da dupla Balan e Gandan e também da banda da E.M. Clério Boechat, no Flamengo, que se sagrou recentemente campeã nacional em sua categoria. O nome é uma homenagem à professora que dedicou a vida à educação infantil e à alfabetização. Colegas e familiares da Tia Mara estiveram na inauguração e a diretora da nova unidade, Ana Lúcia de Almeida, falou um pouco sobre o trabalho da homenageada.

“Mara nunca poupou esforços para levar a educação a todos, fosse criança ou adulto, porque ela acreditava que assim promovia uma metamorfose nas pessoas e na sociedade. Nós aprendemos muito com ela e, através de seu exemplo, temos o dever e o compromisso de renovar diariamente o brilho das crianças de quem cuidamos. Vamos fazer daqui um lugar de carinho para ensinar o verdadeiro amor”, afirmou a diretora.