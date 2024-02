Ônibus Vermelinho da EPT - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 09/02/2024 09:30 | Atualizado 09/02/2024 09:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), informa que, entre os dias 10 (sábado) e 13 (terça-feira), o itinerário de 21 linhas de ônibus vermelhinhos que passam pelo Centro, Inoã e Itaipuaçu serão alterados. São elas: E01, E01A, E02, E08, E09, E10B, E12, E13, E14A, E20, E22, E23, E24, E24A, E30A, E30B, E31, E32, E32A, E35 e E36.

A medida visa atender uma determinação da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), responsável pela interdição de algumas vias a partir desta sexta-feira, 09/02, e facilitar a mobilidade urbana durante o MariCarnaval 2024.

Confira as mudanças:

E01 (Centro X Ponta Negra via Manoel Ribeiro), E01A (Centro X Ponta Negra via Vale da Figueira) e E02 (Centro X Ponta Negra via Cordeirinho)

O ponto de embarque e desembarque será realizado na Rua do Canal, próximo ao estabelecimento Canal do Sushi. O acesso a este local pelas linhas E01 e E01A será feito pela ponte nova de Ponta Negra.

Após as 17h, os coletivos da linha E02 acessarão a Rua 90, seguindo pela Estrada Antônio Callado e Rua 107, sem passar pela praça de Bambuí, devido ao ângulo de manobra dos coletivos próximo à praça.

Para os coletivos das linhas E08 (Centro X Jacaroá via Bairro da Amizade), E09 (Centro X Guaratiba via Caju/ Interlagos), E10B (Centro X Bambuí via Caju/ Limão), o acesso será pela Rua Ary Spindola, sem passar pela rua Abreu Sodré e Abreu Rangel e Domício da Gama em ambos os sentidos.

Já os ônibus que fazem a linhas E31 (Centro X Rua 128 via Cajueiros), E32 (Recanto X Rua 128 via Estrada), E32A (Recanto X Rua 128 via Rua 34), E35 (Praça Ferreirinha Circular), E36 (Itaocaia Valley Circular), não poderão passar pelo acesso na Rua 36 a partir das 15h. Os veículos devem passar pela Rua 35 em ambos os sentidos.

Após as 16h, as linhas E22 (Inoã X Cassorotiba), E23 (Inoã X Santa Paula) retornarão da Rua Cassorotiba, próximo ao módulo de segurança do Proeis.

Após as 14h, as linhas E24A, E30A e E30B não acessarão a Av. Francisco Sabino da Costa, realizando o acesso à cidade pela entrada do Flamengo.

A partir das 16h, os coletivos das linhas E 24 e E 24A não acessarão a Rua Eurípides Rangel, realizando o acesso ao bairro pela Av. Eugênio José Dias.

Além disso, essas linhas e a E20 (Inoã X Rua 128 via Cajueiros) terão o embarque realizado no KM 15 em Inoã, sentido Maricá.

O ponto de embarque e desembarque da linha E35 durante o período de Carnaval será realizado na Rua das Acácias.