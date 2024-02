Procon Itinerante - Foto: Clarildo Menezes

Procon ItineranteFoto: Clarildo Menezes

Publicado 22/02/2024 09:27 | Atualizado 22/02/2024 09:27

Maricá - O programa Procon Itinerante, uma iniciativa da Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, retorna nesta segunda-feira (26) a Itaipuaçu. Depois de passar pelo Recanto no fim de janeiro, a tenda será montada na praça do Barroco e irá atender à população até a quarta-feira (28 ), sempre das 10h às 16h.

A equipe vai tirar dúvidas de quem for até o local e, dependendo do caso, também poderá abrir reclamações através do cadastro de informações preliminares (CIP). Segundo o Procon-Maricá, o calendário do mês de março deverá ser divulgado na próxima semana.

Documentos necessários

Para abrir um processo no Procon, o consumidor precisa levar identidade, CPF (original e xerox), comprovante de residência (original e xerox), documentos comprobatórios (extrato bancário, cartão de crédito, faturas de telefonia, ou/e contratos, as seis últimas faturas que comprove relação de consumo com o fornecedor/empresa), nome, CNPJ, e-mail e número de telefone da empresa reclamada e protocolo de reclamação/atendimento com a empresa.

A Secretaria de Defesa do Consumidor e o Procon-Maricá disponibilizam números para denúncia: 99961-0190 ou 96738-7962 (também WhatsApp). Vale destacar que a secretaria é o órgão responsável por articular, defender e orientar os consumidores maricaenses e também responsável por fiscalizar os comércios do município de Maricá.

O atendimento presencial pode ser feito na Casa do Consumidor, localizada na Rua Aloísio Costa e Silva nº 154, no Parque Eldorado (na região do Centro da cidade), ou na Sede Distrital da Prefeitura em Itaipuaçu (Rua Van Lerbergue nº 249, Jardim Atlântico Oeste).