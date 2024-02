Futsal - Foto: Arquivo Mais

FutsalFoto: Arquivo Mais

Publicado 21/02/2024 14:24 | Atualizado 21/02/2024 14:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, divulgou a data da seletiva do projeto Maricá Esporte Competições 2024 na modalidade futsal para nascidos entre 2011 e 2016, que acontece nos dias 04, 06 e 11 de março, no CEPT Zilca Lopes da Fountoura, no Centro. A iniciativa tem como objetivo principal, identificar potenciais talentos oriundos dos projetos socioesportivos do município.

Para realizar a seletiva, será necessário levar cópia dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, foto 3×4 e atestado médico. Já os menores de idade somente poderão se inscrever acompanhados do responsável legal, que deverá levar o documento de identidade e CPF. A inscrição é a participação no processo seletivo é totalmente gratuito.

Projeto Maricá Esporte Competições

O Projeto Maricá Esporte Competições faz parte do projeto Maricá + Esporte e surgiu como uma iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos dos projetos sócio esportivos promovidos pela Prefeitura de Maricá. Estes atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciarão sua vida competitiva com estrutura fornecida pelo projeto.

Contemplando 5 modalidades – Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Karatê e Vôlei -, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias para as competições (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).