Jovens do Camarote Favela com o Deputado Federal Washington Quaquá - Foto: Divulgação

Jovens do Camarote Favela com o Deputado Federal Washington QuaquáFoto: Divulgação

Publicado 19/02/2024 18:04 | Atualizado 19/02/2024 18:05

Maricá - O Camarote Favela que marcou presença na Sapucaí pelo quarto ano seguido, doou no último fim de semana um cheque no valor de R$200 mil à ONG Favela.

Jovens ligados à organização não-governamental receberam o valor das mãos do deputado Washington Quaquá (PT-RJ) e da empresária Gabriela Siqueira, que são organizadores do camarote.

“Aproveitamos para fazer esse encontro com os jovens no sábado, dia do desfile das escolas campeãs do Carnaval do Rio. Decidimos reverter parte do lucro do camarote para a inclusão e para o desenvolvimento de projetos sociais nas comunidades. O nome Camarote Favela não é por acaso”, afirmou Quaquá, que também é vice-presidente do PT Nacional.

No desfile das campeãs, o Camarote Favela reuniu também diversos políticos e personalidades do samba. Quaquá recebeu o ministro Celso Sabino (Turismo), a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) e o presidente da Alerj Rodrigo Bacellar (União Brasil), entre outros nomes.

“Criamos um espaço diverso para festejar o Carnaval carioca. Aqui também é um lugar de troca de ideias, afinal o Carnaval precisa de cada vez mais recursos para continuar a levar este show para gente do Brasil e do mundo”, disse Quaquá.

Também estiveram no camarote no último sábado os sambistas Neguinho da Beija-Flor e Moacyr Luz. Localizado no setor 5, o Camarote Favela ocupou aproximadamente 1.700 m² da Sapucaí.