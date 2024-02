Carro clonado - Foto: Jornal O DIA

Carro clonadoFoto: Jornal O DIA

Publicado 17/02/2024 13:24 | Atualizado 17/02/2024 13:25

Maricá - Um carro clonado e um homem preso foi o resultado de uma ação em conjunto entre a Secretaria da Ordem Pública e a 6ª Cia do 12º BPM, que aconteceu nesta sexta-feira (16).

Segundo informações, uma equipe do CIOSP (Centro Integrado de Operações e Segurança) teve a atenção voltada através das câmeras de monitoramento para um veículo Toyota Yaris modelo XLS15 que transitava pelas ruas do centro de Maricá, porém o automóvel foi cadastrado no sistema como suspeito de ser um clone de um carro da cidade de Osasco, no Estado de São Paulo.

Imediatamente Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança)e também aos Policiais Militares da 6ª Cia do 12º foram acionados para uma ação de abordagem do veículo.

Durante a procura pelo veículo, a equipe do CIOSP informava aos agentes o paradeiro do carro, ele já estava na Rodovia Amaral Peixoto no sentido Inoã, quando viaturas em frente ao posto de combustíveis Aleluia já estavam lá aguardando e fizeram a abordagem quando o automóvel passou.

Na abordagem foi constatado que o veículo tinha chassi adulterado e o motorista foi preso em flagrante, o carro foi apreendido.

O motorista - que não teve o nome divulgado - foi levado para a Central de Flagrantes em Niterói e já está à disposição da Justiça.