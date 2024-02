Maricarnaval 2024 - Foto: clarildo Menezes

Maricarnaval 2024Foto: clarildo Menezes

Publicado 15/02/2024

Maricá - A Tradição de Maricá é a campeã do desfile das escolas de samba de Maricá, que retornou ao Carnaval da cidade após 16 anos de ausência. O resultado foi anunciado após a apuração dos votos dos jurados, realizada na Quarta-feira de Cinzas (14) na Passarela Adélia Breve, no Centro, mesmo local onde ocorreu o desfile na noite anterior. A vice-campeã foi a Unidos do Saco das Flores, com a Inocentes de Maricá em terceiro e a Império da Camisa Azul e Branco no quarto lugar. No Grupo de Acesso, a Flor do Imbassaí ficou com o primeiro lugar e estará no Grupo Especial em 2025.

Fundada em 1993, a agremiação de Itapeba foi a penúltima escola a desfilar na terça-feira de Carnaval (13). A Verde e Branco levou para a avenida a cultura nordestina com o samba-enredo “A Asa Branca Tradição e a saga do sambaião”, do carnavalesco Renato Figueiredo. A Tradição de Maricá conquistou seu oitavo título – já tinha seis pelo grupo especial e um no acesso. A escola teve sete intérpretes (Jota Pê, Pedrinho, Neguinho, Luizinho da Mumbuca, Ediel, Celsinho da Cabuçu e Amarildo) para entoar o samba-enredo na avenida com os 400 componentes.

A bateria Guardiões do Samba, com 60 integrantes, foi conduzida pelos mestres Armando e Gilson, tendo à frente a rainha Thayna Laysa e a princesa Rosana Barbosa, além de dois casais de mestre sala e porta-bandeira (Cassia e Yuri / Gabriela e Felipe).

Mais escolas desfilando em 2025

A Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (LACAM) anunciou que o desfile terá mais agremiações participando no próximo ano. Segundo o presidente do conselho deliberativo, Alexandre Oliveira, o regulamento disponibiliza cinco vagas nos grupos Especial e Acesso 1. A subida da Flor do Imbassaí completou o quadro para o Grupo Especial (nenhuma foi rebaixada) e, no Acesso, as escolas Herdeiros de Maricá e Acadêmicos do Caxito terão a companhia da Acadêmicos de Araçatiba e de outras duas, ainda a serem definidas.

“Temos ainda um grupo de avaliação composto por outras dez escolas que chamamos de ‘aspirantes’. Vamos ainda verificar entre essas quais as duas que terão condições de ocupar as vagas restantes no Grupo de Acesso”, disse Alexandre, que também atua no setor de eventos da Secretaria de Turismo de Maricá.