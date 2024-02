Marcos Walker Vieira Quintanilha de 20 anos está desaparecido desde domingo de carnaval - Foto: Enviada pela mãe

Marcos Walker Vieira Quintanilha de 20 anos está desaparecido desde domingo de carnavalFoto: Enviada pela mãe

Publicado 15/02/2024 17:55 | Atualizado 15/02/2024 18:25

Maricá - Um homem que mora com a namorada e a sua sogra no bairro do Parque Nanci desapareceu desde o último domingo de carnaval (11).

Segundo informações, o homem desaparecido é o Marcos Walker Vieira Quintanilha, de 20 anos e segundo relatos de sua família ele saiu de casa para ir a padaria entre as 18h e 20h da noite e não voltou mais.



A mãe do jovem é moradora de Itaboraí e falou com O DIA com exclusividade e confirmou que ele saiu a noite e não deu mais notícias para ninguém, nem amigos e nem familiares tiveram mais nenhuma informação, a mãe de Marcos confirmou a O DIA que ele morava com a namorada e sua sogra, em Maricá, no bairro do Parque Nanci, e foram elas que relataram seu desaparecimento.



Ainda segundo a mãe do desaparecido, dona Rosângela Pimentel Vieira Povil, ela disse a nossa redação: "Ele sempre foi muito amoroso. Até onde eu sei não arrumou confusão com ninguém. Só saía em companhia da sogra e da namorada, não era de sair sozinho,segundo elas

Apenas para entrega de motoboy quando tinha", completou.



O caso foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá.



No apelo desesperado, a mãe do Marcos ainda pede que qualquer informação seja enviada pelo número de WattsApp (21) 97116-6948 ou (21) 971951125.