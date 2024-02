1ª edição de 2024 do Espraiado de portas abertas - Foto: Gabriel Ferreira

1ª edição de 2024 do Espraiado de portas abertasFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 19/02/2024 10:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realizou neste domingo (18) a 1ª edição de 2024 do Espraiado de Portas Abertas, o mais tradicional circuito de turismo rural da cidade, tendo como tema o MariCarnaval. Dessa vez, não houve prato específico a base de nenhum ingrediente sendo comercializado, mas uma gastronomia ampla, repleta de caldos, massas, petiscos, salgadinhos, carnes, doces e muitas opções de bebida com e sem álcool.

Entre os restaurantes participantes estavam o Bar do Benedito e da Suely onde se apresentavam Hannah Braga e Lucas Cruz e o Restaurante Recanto do Pedregulho, localizado ao lado da Unidade de Conservação. No local, onde os visitantes apreciaram o show do cantor Deivid Domênico.



Localizado às margens da Cachoeira do Espraiado, fica o Bar e Petiscaria do Toro, um dos estabelecimentos mais movimentados desta edição. No local, se apresentava o grupo “Samba de Mulher”.

“Participar do Espraiado de Portas Abertas é importante financeiramente para a gente, porque acaba atraindo muitos turistas para conhecer o nosso bairro. A maioria gosta do que vê aqui e depois acaba voltando”, explicou Ednei Dias, conhecido popularmente pelos fregueses como Torinho.

Entre os clientes, a cuidadora de idosos, Priscila Campos, 40 anos, sambava ao lado de uma amiga. “Eu já conheço o Espraiado há um tempo e gosto de ficar aqui me divertindo, porque acho que esse é um lugar maravilhoso para visitarmos em Maricá. Já tomamos banho na cachoeira, almoçamos e agora estamos aqui curtindo essa música agradável. Eu não conhecia esse grupo, mas estou gostando muito do que estou ouvindo”, revelou a moradora de Itaipuaçu.

Elmira Couto, 63 anos, contou que costuma visitar o Espraiado regularmente nos fins de semana, independente dos eventos, porque gosta do local. Mas dessa vez, estava lá realmente por causa do Espraiado de Portas Abertas.

“Eu vi o anúncio aí resolvi vir passear. Paramos aqui, no bar do Toro porque estou com um garotinho que queria brincar na cachoeira, o meu priminho. Pedimos um gurjão com batata frita que estava uma delícia e agora, enquanto ele se diverte ali, a gente olha, bebe um pouco, conversa, ouve música”, disse a aposentada, que também mora em Itaipuaçu.

A programação contou ainda com atividades culturais; visitação à capela de São Jorge; Feira da Agricultura Familiar e Feirarte.