Resgate no litoral maricaense - Foto: Carlos Alberto

Publicado 19/02/2024 11:55 | Atualizado 19/02/2024 11:57

Maricá - Neste domingo (18) duas pessoas foram resgatadas do mar da praia da Barra em Maricá.

Tudo aconteceu na parte da tarde, segundo relatos os Guarda-vidas avistaram dois banhistas se afogando e incapazes de sair do mar, ele imediatamente entraram no mar para resgatá-las.

O salvamento contou com o apoio do helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros, que resgatou as vítimas do mar.

As duas pessoas não sofreram nada grave e passam bem.