Método Braile - Foto: Arquivo MAIS

Método BraileFoto: Arquivo MAIS

Publicado 19/02/2024 14:41 | Atualizado 19/02/2024 14:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, realiza de 19 a 29 de fevereiro, inscrições para capacitação presencial em braille para professores e acadêmicos da área de educação, profissionais que atuam com pessoas cegas, familiares de pessoas com deficiência visual e demais interessados em aprender a leitura e escrita em sistema braille. Ao todo, 14 vagas estarão disponíveis e as aulas serão realizadas em dez encontros, sempre às quartas-feiras, com início previsto para o dia 06/03, na sede do Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI), em Araçatiba.

O curso é realizado em parceria com a ONG Contato e terá 40h/aula de duração - sendo 30h presencial e 10h de atividades propostas – e certificado digital de conclusão. O objetivo é divulgar o sistema de escrita tátil, transmitir conhecimentos básicos aos participantes, como técnicas de escrita e leitura, contribuindo, assim, para a melhoria do atendimento às pessoas com deficiência visual no processo de inclusão social. Todos os itens utilizados nas atividades serão fornecidos pelo espaço, bem como o transporte acessível para pessoas com deficiência, conforme disponibilidade de vagas e mediante solicitação prévia pelo telefone 3005-4107.

Os interessados em participar da capacitação precisam fazer a inscrição dentro do período disponibilizado pelo telefone do Centro de Referência em Políticas Inclusivas CRPI (3005-4107) ou presencialmente no CRPI, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Os candidatos deverão apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, laudo com CID (em caso de vaga destinada para pessoa com deficiência) e e-mail para cadastro. Os requisitos são: ser morador de Maricá e ter no mínimo 18 anos.