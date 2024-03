Policia Federal prende militar que liderava facção criminosa - Foto: Reprodução

Publicado 12/03/2024 13:43 | Atualizado 12/03/2024 14:29

Maricá - Um militar do Corpo de Bombeiros foi preso na manhã desta terça-feira (12) em Araçatiba, pela Polícia Federal.

O militar é acusado de fazer parte de uma organização criminosa especializada em captura e tráfico de animais silvestres.

Uma propriedade foi encontrada no bairro de Araçatiba para receptação desses animais, além disso a quadrilha é acusada de adulterar documentos do INEA e do IBAMA.

A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva além da prisão o elemento também foi preso em flagrante por posse ilegal de armas de uso restrito.

Um casal morador de Itaipuaçu, acusado de participar do esquema, também foi preso na operação com sete armas em sua residência e várias munições.