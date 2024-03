Caminhada da Ponta do Fundão - Foto: Divulgação

Publicado 12/03/2024 14:56

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realiza neste domingo (17) mais uma etapa do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá, com caminhada até a Ponta do Fundão, na Barra de Maricá. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (14), a partir de 13h, por meio do link: https://forms.gle/mSPmziBtYMNzAqSF8. Crianças de 4 a 12 anos podem ir acompanhadas dos pais e responsáveis, sem a necessidade de inscrição.

Com início a partir das 9h, o trajeto é considerado leve, com duração de aproximadamente duas horas entre ida e volta. O ponto de encontro será na Praça da Divinéia, localizada na Barra de Maricá. Os participantes farão uma caminhada de observação pela vegetação da restinga, apreciando a fauna e a flora local. O trajeto é ideal para crianças e para quem está começando a praticar hiking, caminhada de curta duração praticada em ambientes naturais.

É recomendado que os participantes levem itens como repelente, água, lanche e protetor solar, além de vestir roupas leves e calçados apropriados. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá, localizada na Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº – Centro ou pelo telefone (21) 99744-6410.

Ponta do Fundão

A Ponta do Fundão é parte integrante da Área de Proteção Ambiental de Maricá (APA), Unidade de Conservação de Uso Sustentável, criada em 23 de abril de 1984. Esta Área Natural Protegida abriga também sítios históricos e arqueológicos, com várias espécies endêmicas, que só ocorrem neste local no planeta.