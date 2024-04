Arena Itaipuaçu - Foto: Evelen Gouvêa

Arena ItaipuaçuFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 24/04/2024 09:10 | Atualizado 24/04/2024 09:11

Maricá - O prefeito Fabiano Horta inaugurou nesta terça-feira (23) a nova Arena Itaipuaçu, um complexo esportivo com um total de 5.200 metros quadrados que fica entre as ruas São José (antiga 13) e Nossa Senhora Aparecida (antiga 14), no loteamento São Bento da Lagoa. O espaço dispõe de uma quadra coberta, um campo de futebol society com grama sintética e uma pista de caminhada em todo o entorno. Uma série de atividades dos programas Maricá Mais Esporte 1 e 2 vão estar disponíveis a partir desta segunda-feira (29).

Fabiano Horta destacou que a nova arena se soma às que estão instaladas no Centro, Flamengo, São José do Imbassaí e Ponta Negra, levando o esporte às diferentes regiões da cidade. Ele reforçou ainda que Inoã também vai receber um complexo esportivo semelhante até o fim do ano, com o que vai ser o grande ginásio municipal para receber competições de âmbito nacional.

“Maricá se transformou nos últimos anos numa cidade de esporte, que é o meio mais eficaz para estimular o convívio humano, o que eu sempre quis que fosse a nossa marca. Hoje temos um desafio geracional, pois nossas crianças e jovens estão cada dia mais presas à tela do celular. Com esta entrega, estamos dizendo a eles que larguem os celulares e descubram como é bom marcar um gol, uma cesta ou um ponto da ‘linha dos 3’. Vamos instalar também um parquinho com brinquedos, o que é uma reivindicação da comunidade e também vai impulsionar a convivência humana”, ressaltou o prefeito, que, após a cerimônia de abertura, jogou voleibol e futebol nas novas quadras.

O secretário de Esportes e Lazer de Maricá, Carlos Vagner Frauches, disse que as equipes dos programas da pasta estarão já nesta quarta-feira (24) recebendo inscrições para atividades como ginástica (incluindo terceira idade e ginástica rítmica), zumba, alongamento, futebol Society, futsal, vôlei, handebol, capoeira e hitbox. Segundo ele, a cobertura esportiva atualmente chega a 80% do território do município, com cerca de 9 mil alunos inscritos.

“A ideia de descentralizar as atividades esportivas vem dando resultado, pois a procura em cada bairro é sempre grande. Com tantas opções, sempre digo que derrotado mesmo é quem não se movimenta, que não exerce nenhuma atividade. Queremos que espaços bem feito como este estimulem as pessoas a se exercitarem mais, e ainda teremos em Inoã nos próximos meses”, projeta o secretário.

Para o campeão olímpico de vôlei Giovane Gávio, coordenador da modalidade no projeto Maricá Cidade Olímpica, equipamentos como a nova arena são legados que ficam para a sociedade. “Além de moldar talentos e quem sabe revelar futuros campeões, locais assim também criam cidadãos fortes que aprendem sobre valores como amizade e respeito ao próximo. É bom estar numa casa onde há acesso a esporte de qualidade”, afirmou o medalhista de ouro nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992.