Art & Beer em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 19/04/2024 11:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá abriu na quinta-feira (18), em Araçatiba, a 6ª edição do Festival Art&Bier, voltado ao público cervejeiro, que pode curtir os shows das cantoras Bruna Mandz e Maiara Coboski. O evento reúne sete cervejarias artesanais da cidade, diversas opções gastronômicas, feiras de artesanato e shows de 19 artistas e bandas, que prometem empolgar o público com muito samba, sertanejo, pop e rock até o dia 28 de abril.

O evento, que acontece em dois fins de semana consecutivos em uma área montada ao lado do aeroporto de Maricá, é promovido pelas secretarias de Turismo; de Promoção e Projetos Especiais e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). O festival reúne cervejas dos estilos Pilsen, Irish Red Ale, Session IPA, Witbier, English Porter, kölsch, Cream Ale e Wheat Bier, entre outras.

A secretária de Promoção e Projetos Especiais, Júlia Britto, afirmou que o Festival Art&Bier é um espaço para curtir com família e amigos. “Além de ser um evento que reúne cervejas artesanais, shows, artesanato e gastronomia nas próximas duas semanas, sempre de quinta-feira a domingo, em Araçatiba, é uma festividade para aproveitar com a família", disse.

Aproveitando o primeiro dia do evento, Lucas Augusto, de 30 anos, disse que o festival reúne tudo em um só lugar. "Evento bom de se aproveitar e bem família. Aqui eu ouço um som, como e bebo diferentes tipos de cerveja, além da mudança de estrutura que ficou sensacional, com ar-condicionado e espaço para as crianças", declarou.

Feiras marcam presença

A Feira Natureza Arte e Cultura acontece nesta primeira semana (de 18 a 21) com muitos acessórios, itens de decoração, doces, torresmo e bijuterias. Já a tradicional Feirarte marcará presença entre os dias 25 e 28 de abril, com diversos expositores e venda de artesanato, roupas e acessórios, entre outros.

Para Gabriela Gonçalves, de 25 anos, é importante unir gastronomia e artesanato. "Muito bom ver que estão cada vez mais integrando os artesanatos com os eventos gastronômicos, pois eu mesma estava ali me divertindo com amigos e vim comprar bijuterias e torresmo aqui na feira ao lado", comentou a moradora do Centro.

O local tem ainda um espaço exclusivo para as crianças, com brinquedos, como piscina de bolinhas, pula-pula e diversão gratuita para a garotada.

Encontro de motociclistas e exposição de carros

A programação deste ano também contará com duas atrações especiais: no próximo domingo (21/04) terá um encontro de motociclistas de 40 motoclubes de Maricá e de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro. Já no sábado (27/04) terá uma exposição de carros japoneses personalizados.

Programação musical Art&Bier

Sexta-feira, 19/04

19h – Angel Campos

21h – Douglas Kalí

Sábado, 20/04

19h – Babby do Cavaco

21h – Sambayomi

Domingo, 21/04

16h – Pedra do Elefante

18h – Cilindrada

20h – Thunderock

Quinta-feira, 25/04

19h – Vizinhos de Marte

21h – Alma Black

Sexta-feira, 26/04

19h – Lavínia Guimarães

21h – Marianna Cunha

Sábado, 27/04

17h – Sacha Alexia

19h – Maurinho e Banda

21h – Os Bartira

Domingo, 28/04

16h – Sambase

18h – Rhoan Victor

21h – Tô Kerendo