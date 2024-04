A Feira acontecerá neste sábado (20) - Foto: Elsson Campos

Publicado 18/04/2024 14:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, realiza neste sábado (20), a partir das 8h, mais uma edição da Feira de Agricultura Familiar, em frente a Praça do Barroco, em Itaipuaçu. O evento contará com venda de artesanato, expositores e diversos produtos orgânicos, fomentando a economia local. O Caminhão do Peixe estará presente na ação com venda de pescados com até 40% de desconto.

O Sábado Agroecológico terá atividades com a equipe da Cooperar sobre plantio e manejo agroecológico, promovendo diálogos e capacitação para agricultores e moradores com interesse em aprender sobre produção de hortas e cuidados com plantas.