Cosplay de Jaspion - Foto: Leonardo Fonseca

Cosplay de JaspionFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 18/04/2024 09:09 | Atualizado 18/04/2024 09:09

Maricá - Falta pouco para iniciar, em Maricá, uma jornada com diversas atrações de jogos e entretenimento geek para todas as idades. O Maricá Games, a maior feira gamer do Rio de Janeiro, estreia nesta sexta-feira (19), às 10h, mas a programação vai até 28 de abril.



Para receber mais gente e promover mais atrações com diferentes arenas e ambientes, a terceira edição do evento acontece na Praça dos Gaviões, na Avenida Zumbi dos Palmares, em Itaipuaçu, integrado à Lona Cultural Beth Carvalho e à praça de alimentação. O espaço conta com diversas arenas, palcos, lojinhas temáticas e praça de alimentação.



A programação tem atrações fixas como fliperamas e videogames retrô, oficinas temáticas (Free Fire, Mundo dos Blocos, Mundo dos Brinquedos e Escape Room), Sword Play, Board Games, RPG e jogos educativos. Além disso, o público pode aproveitar o Random Play Dance e Just Dance, Realidade Virtual, Área free-to-play e simuladores de Fórmula 1 e ciclismo.



De segunda a sexta-feira, a programação acontece das 9h às 20h, já aos sábados e domingos, das 10h às 22h.



Além da programação fixa e dos campeonatos de esports, a feira recebe apresentações de artistas nacionais e internacionais, peças de teatro, concursos e exibição musical. Confira a programação completa no site oficial do evento maricagames.com .



Atrações nacionais e internacionais



Grandes nomes nacionais e internacionais do mundo nerd como o ator e dublador Guilherme Briggs e os artistas do cosplay Skei, Be Fusion Team, Fabibi respectivamente do México e Chile, estão entre as atrações.



No sábado, Guilherme Briggs participa de dois quadros do evento, às 17h15 e 18h30. Ele dá voz a diversos personagens, como: Superman no DCU, Optimus Prime em Transformers, Buzz Lightyear em Toy Story, Samurai Jack em Samurai Jack, Rei Julien em Madagascar, Mickey Mouse (2009 em diante), Geralt de Rívia em The Witcher e muitos outros.

Confira a programação do evento (em constante atualização):



19/04

Palco Principal

10h: Apresentação e Aquecimento

10h15: Convidados: Flávia "Akakarota" e Vinícius Verly

10h30: Desfile Cosplay

10h45: Convidado: Pedro Mota

11h: Brincadeiras

11h15: Convidado: Hamilton Lacerda

11h30: Bate-papo

11h45: Convidado: João

12h: Apresentação e Aquecimento

12h15: Convidado: Fabiano Horta

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

18h - 19h: Influencer Alef





20/04

Palco Principal

10h: Apresentação e Aquecimento

11h: Convidados: Flávia "A Kakarota" e Vinícius Verly

12h - 14h: Desfile Cosplay

14h: Feh Dubs

15h: Feh Dubs + Premiação do Concurso Kids

16h - 17h30: Ovirtuu

17h30 - 18h30: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

18h30: Guilherme Briggs

20h: Bloco Marcha Nerd



Palco Summit

10h: Lampião Games :: "Sobre RPG"

10h45: Waldir Santos :: "Mercado Literário"

11h30: Daniel Martins :: "Ligando Pontos: Muito Além Da Gamificação"

13h30: Nerd Bruto :: "O Desafio De Se Comunicar Sem Emojis"

14h30: Lampião Games :: "Mesa De RPG Com Influencers"

16h: Bate Papo Sobre Board Games Daniel Martins & Nick Bgg Mediação: Nerd Bruto

17h15: Meet & Greet - Guilherme Briggs

19h30: Chance Glasco



Palco Cultural

12h: Apresentação Break Dance

14h - 16h: Batalha De Rima



Arenas Esports

10h: Free Fire Estadual

11h: EAFC Invitational

10h30: League Of Legends Estadual





21/04

Palco principal

10h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

11h: Teatro Infantil Encanto

12h: Influencer Ithuriana

13h: Influencer Thamas e Ithuriana

14h: Influencer Thamas

15h: Banda Kyori

17h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

18h: Influencer Vivi

20h: Chance Glasco



Palco Summit

10h30: M&g - Alef

11h: M&g - Victor Correa

11h30: Influencer Jhonatan Carrião

13h: Barcelos "Escola De Mestres"

13h: Meet & Greet - Thamas e Ithuriana

16h: Meet & Greet - Feh Dubs

16h30: Meet & Greet - Vivi



Palco Cultural

11h: Concurso K-pop Individual

17h: Concurso K-pop Grupos



Arenas Esports

10h: Free Fire Estadual

11h: EAFC Invitational

10h30: League of Legends Estadual





22/04

Palco Principal

10h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

11h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco



Arenas Esports

10h: X1 de Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

13h: Free-to-play Arena PC





23/04

Palco Principal

10h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

11h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco



Arenas Esports

10h: Brincadeiras In-game no Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

13h: Free Fire Emulador by Ferjee







24/04

Palco Principal

9h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco



Arenas Esports

11h: Livre Competições Solo + Brincadeiras In-game no Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

13h: Honor of Kings by Ferjee





25/04

Palco Principal

9h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

Arenas Esports

11h: Livre Competições Solo + Brincadeiras In-game no Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

13h: Honor of Kings by Ferjee







26/04

Palco Principal

9h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco



Palco Summit

13h30: "Games & Negócios Painel 1 :: Conselho De Municípios Games Da Assespro-RJ: Novas Lideranças

Convidados: Guilherme Duarte Miguel, Rafaela "Rawrafaela" Martins

14h15: "Games & Negócios Painel 2 :: Equipes De Esports: Sonho X Realidade"

Convidados: Vinícius "Vinylol" Linhares, Ingrid Silva

15h15: "Games & Negócios Painel 3 :: Mídias Sociais E Eventos Games | Mediador: Ainda Não Definido"

Convidados: Caroline "Caroles" Santos, Natalia Nunes, Reinaldo Chequer

16h15: "Games & Negócios Painel 4 :: Missão: Desenvolver Os Esportes Eletrônicos No Rio De Janeiro"

Convidados: Cadu Albuquerque, Rennan Costa

17h15: "Games & Negócios Painel 5 :: Saúde E Bem-estar Nos Esports"

Convidados: Tamíris Tavares, Marcella "Cellax" Ferreira

18h15: "Games & Negócios Painel 6 :: Esports Como Objeto De Pesquisa"

Convidados: Rafael Mocarzel, Douglas Barboza

19h15: "Games & Negócios Painel 7 :: Esports Como Ferramenta Social"

Convidados: Patrícia Lima, Rennan Leta



Arenas Esports

11h: Competições 4x4 no Free Fire

11h: Free-to-play EAFC

12h: Competição de Valorant Universitário







27/04

Palco Principal

10h: Orquestra Star Wars

11h: Teatro One Piece

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

14h: Banda Anime Project

16h: Bate Papo com Influencers de Maricá

17h: Apresentação Cosplay Internacional

18h: Muca Muriçoca



Palco Cultural

11h: Concurso Just Dance



Palco Summit

11h: Bate Papo com Influencers

13h: Bruno 30+

14h30: Bate Papo Cosplayers de Maricá

Convidados: Nida, Heide, Thamyres

Mediadora: Ayu Bacos

15h30: Meet & Greet - Muca Muriçoca



Arenas Esports

10h: Free Fire Feminino

11h: EAFC Estadual

10h30: Counter-Strike 2 Estadual





Palco Principal

10h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

11h: Q&A com Cosplayers Internacionais

Convidados: Be Fusion Team, Fabibi, Skei

13h: Procrastinando TV + Ayu Bacos e Luisa Pacheco

14h: Concurso Cosplay Desfile Profissional

19h: Resultado Concurso Cosplay Desfile Profissional

19h30: Banda Versus



Palco Cultural

11h: Manoela Reis Palestra



Arenas Esports

10h: Free Fire Maricaense

11h: EAFC Estadual

10h30: Counter-Strike 2 Estadual