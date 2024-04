Motocicleta recuperada pela polícia militar - Foto: Jornal O DIA

Motocicleta recuperada pela polícia militarFoto: Jornal O DIA

Publicado 17/04/2024 09:49 | Atualizado 17/04/2024 09:51

Maricá - As câmeras de vigilância do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) já monitoravam através do sistemas de câmeras de vigilância do município, dois elementos que estavam furtando motocicletas na região central da cidade, e uma ação entre a 82ª DP e a 6ª Cia do 12º BPM, terminou com a prisão de uma dupla.

De acordo com informações, os meliantes foram presos por volta das 20h20 no Parque da Cidade, na noite desta terça-feira (16).

Com os elementos presos, foram encontrados materiais utilizados para o furto das motocicletas, uma motocicleta roubada foi recuperada.

Eles foram encaminhados para a 82ª DP onde o caso foi registrado.