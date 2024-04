Helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros também auxilia as buscas - Foto: Reprodução

Maricá - Um homem caiu no mar na noite deste domingo (14) na praia da Sacristia, no bairro de Jaconé.

Segundo informações, o homem identificado como Wilami Freitas, de 59 anos, morador de São Gonçalo, estava com os amigos pescando, e por volta das 23h decidiu remover uma bola de futebol que estava presa nas pedras. Foi quando a vítima caiu no mar e não conseguiu sair. Então segundo os amigos, ele foi nadando em direção a praia de Jaconé e desapareceu.

Os amigos imediatamente chamaram o serviço de emergência marítima, Guarda-vidas da Defesa Civil também fizeram as buscas rodando a área com jetski, as buscas continuaram durante toda a madrugada de hoje (15) até a parte da manhã e a vítima não foi encontrada.

Ainda na manhã de hoje às buscas receberam o auxílio do helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros, porém ainda sem sucesso.