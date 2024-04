Feira da Agricultura Familiar - Foto: Gabriel Ferreira

Feira da Agricultura Familiar - Foto: Gabriel Ferreira

Publicado 15/04/2024 09:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoveu neste sábado (13) a primeira Feira da Agricultura Familiar em frente ao Centro de Comércio Popular (Cecop), no Centro. A iniciativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento reuniu expositores com vendas de artesanato e produtos orgânicos.

O evento, que já acontece em Araçatiba e no Barroco, em Itaipuaçu, foi montado pela primeira vez no espaço em frente ao Cecop. O prefeito Fabiano Horta passou na feira, conversou com moradores e expositores, e afirmou que a iniciativa municipal é um sucesso.

“Para nós é muito importante criar essa rede de fluxo entre a Feira Agroecológica e o Cecop, o desenvolvimento da economia informal da nossa cidade. As pessoas estão aqui com a sua produção, com aquilo que tem na sua arte sendo exposta. Convidamos todos os moradores a virem prestigiar essa iniciativa, que acontecerá todo segundo sábado do mês", afirmou o prefeito.

Durante o Sarau Agroecológico, ministrado por Rute Souza, os visitantes puderam acompanhar poesias e contação de histórias, com o objetivo de estimular a reflexão e manifestar cultura.

“É importante estarmos expandindo a nossa feira, para nossos feirantes e produtores rurais, que estão ampliando seus negócios. Também é bom valorizar a interlocução entre Secop e nossa feira. Agora que teremos feira toda semana vai ser legal porque vamos conseguir repassar esses produtos que são feitos com muito amor e carinho”, afirmou Mariana Principe, secretária de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

A feira contou com ampla variedade de artesanato e diversos produtos naturais e orgânicos, fomentando a economia local, além de incentivar a reciclagem, como sebo de livros e bolsas de retalhos.

Para Maria de Lourdes, de 60 anos, a feira ajuda os comerciantes como um todo. “Sempre participo das feiras. É muito legal estar aqui agora na frente do Cecop, porque ajuda outros comerciantes”, disse a moradora do Centro.