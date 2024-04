O político Paraense ao lado do Prefeito de Maricá conhecendo o tarifa zero - Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 17:12 | Atualizado 11/04/2024 17:18

Maricá - Iniciativas lançadas na gestão Quaquá, e mantidas por Fabiano Horta na prefeitura de Maricá, irão integrar plano de governo de Dirceu Ten Caten, deputado estadual do Pará e pré-candidato à Prefeitura de Marabá

O deputado estadual paraense Dirceu Ten Caten (PT) visitou nesta quinta-feira (11), o município de Maricá.

O objetivo da vinda do parlamentar, que é pré-candidato à prefeitura de Marabá, cidade do sul do Pará, foi o de conhecer os programas sociais do município implantados durante a gestão de Washington Quaquá à frente da prefeitura e que foram mantidos e ampliados pelo seu sucessor, o atual prefeito, Fabiano Horta. Os dois tiveram um encontro na sede da Prefeitura.

“Maricá e Marabá têm populações similares. É fundamental que as duas cidades estabeleçam intercâmbios e possam compartilhar vivências e trocar experiências. Será uma satisfação ajudar o Dirceu a implantar projetos como o “Tarifa Zero” e a moeda social em Marabá”, disse Horta.

O prefeito aproveitou para levar Ten Caten a um passeio no “Vermelhinho”, os populares ônibus gratuitos que circulam pela cidade. O programa “Tarifa Zero” de Maricá está sendo copiado por grandes metrópoles como São Paulo.

No trajeto, o presidente da EPT, Celso Haddad, informou que até 2038 toda a frota de ônibus da cidade será 100% limpa, com motores elétricos ou movidos a hidrogênio.

O político paraense também deu uma pedalada em uma "vermelhinha", as bikes gratuitas que a Prefeitura disponibiliza para a população da cidade. Esse é um dos projetos que o pré-candidato paraense pretende incluir em seu programa de governo.

Ten Caten esteve também na sede do Banco Mumbuca, instituição que administra a moeda social do município. De lá seguiu para outros órgãos e equipamentos públicos, como a Secretária de Ciência, Tecnologia e Formação, onde obteve detalhes dos programas Passaporte Universitário e Passaporte Técnico, que garantem bolsas de estudo gratuitas para alunos de graduação e pós-graduação do ensino superior, Instituto de Ciência e Inovação (ICTIM) e o Cine Henfil.

“Viemos a Maricá conhecer programas que se tornaram cases de sucesso social no Brasil desde a gestão Quaquá e seguem beneficiando milhares de moradores com o prefeito Fabiano”, disse o parlamentar paraense.

Ten Caten afirmou que irá incorporar alguns projetos implantados com sucesso em Maricá no seu plano de governo para Marabá, uma das principais cidades do Pará. Assim como a cidade do litoral fluminense, a paraense obtém uma importante parcela de sua receita por meio de royalties, no seu caso obtidos da mineração.

“Estou saindo encantado com o que vi aqui. Podemos incluir projetos como o “Tarifa Zero” e a moeda social no nosso programa de governo. Se Maricá pode, Marabá pode também”, diz o parlamentar, que é líder da bancada petista na Assembleia Legislativa do Pará.