Vagas abertas para o programa Qualifica MaricáFoto: Marcos Fabrício

Publicado 12/04/2024 09:33 | Atualizado 12/04/2024 09:34

Maricá - A Prefeitura abre nesta sexta-feira (12), às 9h, as inscrições para o Qualifica Maricá com 1.375 vagas em 16 cursos profissionalizantes. Deste quantitativo, 30% das oportunidades são exclusivas aos integrantes de programas sociais e para Pessoas com Deficiência (PCD). O cadastro é feito pelo site do programa até o dia 23 deste mês e o sorteio acontece no dia 24. A iniciativa é realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Trabalho.

São oportunidades para todos os níveis de escolaridade, a partir do ensino fundamental incompleto. Com duração total de três meses e carga horária que varia de 160 a 280 horas/aula, os cursos oferecidos trazem opções em áreas de atuação como setores da informática, construção civil, entre outras. Nesse ciclo foram incluídos novos cursos, como Assistente de Logística para quem deseja aprender sobre controle de operações do setor em empresas, projetista de móveis e softwares específicos (2D e 3D).

"O Projeto Qualifica, que já formou mais de 4 mil alunos no município de Maricá, oferece novas oportunidades para atendimento das demandas empresariais e aumento da possibilidade de inserção mais rápida no mercado de trabalho, por meio de cursos com maior aplicação de tecnologia e inovação”, afirma o presidente do ICTIM, Cláudio Gimenez.

Todas aulas serão ministradas presencialmente, por instrutores qualificados e experientes, em um dos cinco polos do projeto (Centro, Condado, Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra), tendo início no dia 6 de maio.

“Iniciar esse novo ciclo, com mais oportunidades e novos cursos, demonstra a preocupação que a Prefeitura tem em qualificar a nossa população. Estamos preparando profissionais capacitados para concorrer às oportunidades que estão vindo para a nossa cidade”, reforçou Alessandro Coutinho, secretário municipal de Trabalho.

Inscrições

As inscrições para o Qualifica Maricá serão feitas pelo portal do programa (www.qualificamarica.com.br) a partir desta sexta-feira 9h (12) e seguirá até o dia 23 deste mês às 23h59.

Para se inscrever, é necessário possuir documento de identificação civil, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, compatível com o curso desejado. Os interessados deverão escolher a opção que se enquadre nas suas aspirações e interesses profissionais, fazer a inscrição online e aguardar o resultado do sorteio, no dia 24 de abril, para realizar a matrícula, no seu polo de escolha.

Qualifica Maricá

Desde o seu lançamento, em 2022, foram oferecidas 7.500 vagas, distribuídas em seis ciclos. Ao todo, 4.687 moradores se formaram no programa.

São 16 cursos profissionalizantes nas seguintes áreas: Assistente Administrativo; Assistente de Planejamento; Assistente de Logística; Assistente de Recursos Humanos; Camareira em Meios de Hospedagem; Desenhista de Produtos Gráficos Web; Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; Formação Inicial em Gesseiro; Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança; Instalador Hidráulico Residencial; Mecânico de Motocicletas, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; Pedreiro de Alvenaria; Projetista de Móveis; Informática Básica; e Programação de Sistemas.

Cronograma

Período de inscrição: de 12 de abril, às 9h a 23 de abril, às 23h59;

Sorteio e divulgação do resultado: 24 de abril;

Período de matrícula dos sorteados: 25 de abril e 26 de abril;

Verificação de disponibilidade de vagas: 29 de abril;

Período de matrícula para aproveitamento de vagas: 29 de abril a 3 de maio;

Início das aulas: 6 de maio.

Endereços dos polos do Qualifica Maricá

Centro - Rua Barão de Inoã, nº 500

Condado - Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, Km 31

Inoã - Rua dos Mamoeiros, Lote 12 - Quadra 02

Itaipuaçu - Avenida Carlos Mariguella, nº 160

Ponta Negra - Avenida Antônio Carlos Jobim, nº 225