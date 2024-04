Feira da Agricultura Familiar em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 09:27 | Atualizado 11/04/2024 09:27

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento realiza na manhã deste sábado (13), das 8h às 14h, a primeira edição da Feira de Agricultura Familiar em frente ao Centro de Comércio Popular (Cecop), no Centro. O evento, que já acontece em Araçatiba e no Barroco, em Itaipuaçu, agora terá agenda fixa no Centro da cidade, sendo realizado todo segundo sábado do mês.

Além de música ao vivo e um Sarau Agroecológico, às 10h30, com poesia e contação de histórias, o evento também contará com expositores e venda de artesanato e diversos produtos orgânicos, fomentando a economia local, juntamente com o Centro de Comércio Popular.