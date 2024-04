Arena da Barra em contagem regressiva para a inauguração - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 09/04/2024 09:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá em parceria com a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) iniciou nesta segunda-feira (08) a contagem regressiva de 30 dias para a entrega da primeira fase da Arena da Barra e para o início dos jogos do Global Tour, competição internacional de handebol de areia que será disputada no município pelo segundo ano consecutivo. O evento é realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

A primeira etapa será entregue para a realização do Global Tour de Handebol, entre os dias 8 e 12 de maio, com a participação de oito seleções: Brasil, Argentina, Estados Unidos, Uruguai, Alemanha, Catar, México e Portugal, e jogos do masculino e feminino. A Arena terá uma quadra de areia principal medindo 42x32 metros e arquibancada para 2 mil pessoas, podendo ser ampliada para até 3 mil pessoas.

A segunda fase, com entrega prevista para agosto, terá uma quadra de areia menor, com arquibancada coberta e capacidade para 600 pessoas, tudo montado num espaço moderno, completo e ambientalmente sustentável para o handebol e demais esportes de areia. A estrutura está sendo montada na Avenida João Saldanha, entre as ruas 2 e 3.

Carlos Vagner Frauches, secretário de Esporte e Lazer, destacou que a cidade hoje respira handebol de praia e a arena será utilizada para eventos esportivos a nível nacional e internacional, além dos projetos esportivos do município.

“Desde 2019, nós temos recebido aqui os campeonatos brasileiros, sul-americanos, global tour, e tem uma influência muito grande nos nossos jovens. A gente está preparando os nossos jovens e queremos que estejam inseridos nos Jogos Olímpicos de 2026”, disse Carlos Vagner.

O diretor de Indústria, Energia, Inovação e Tecnologia da Codemar, Pedro Mota Di Filippo, ressaltou que a Arena de Barra será importante para impulsionar ainda mais o turismo na cidade.

“Será a maior arena sul-americana de esporte de areia. Temos certeza que, além de contribuir muito para o esporte, também vamos fortalecer a economia de Maricá. Isso atrai turismo, envolve a nossa economia e desenvolve o mundo todo”, afirmou Pedro.

Capital do handebol de praia

Maricá já é consolidada como a capital nacional de handebol de praia. Além do Global Tour, o município sediou, em 2022, a Copa do Brasil Juvenil e Adulto, o Campeonato Brasileiro de Seleções e também o Desafio Internacional, que, além do Brasil, teve participação dos Estados Unidos e da Argentina, que reuniu cerca de dez mil pessoas na praia da Barra, para assistir aos jogos, fomentando o turismo esportivo na cidade.