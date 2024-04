Entrada do município de Maricá - Foto: Vinícius Manhães

Publicado 08/04/2024 10:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai distribuir a partir das 9h desta segunda-feira (08) 10 mil garrafas de água mineral doadas pela concessionária Águas do Rio para a população dos 3º e 4º distritos (Inoã e Itaipuaçu). A iniciativa acontece até as 16h na Escola Municipal Marquês de Maricá, em Itaipuaçu, e tem o objetivo de suprir a falta d’água na residência de moradores dessas regiões que foram as mais afetadas do município em decorrência da interrupção do fornecimento de água na última semana em diversos municípios, incluindo Maricá. A distribuição será limitada a seis garrafas de 1,5 litro por pessoa ou enquanto houver estoque.

A paralisação da produção de água captada pelo Sistema Imunana-Laranjal pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), que abastece as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Ilha de Paquetá, se deu após ser constatado o vazamento de tolueno. O produto é usado em diferentes segmentos da indústria e requer atenção em seu manejo pelos riscos provocados à saúde.

Em Maricá, não houve interrupção de serviços, como as aulas nas escolas municipais e os atendimentos prestados pela rede de saúde. A Secretaria de Educação solicitou carros-pipa para garantir o abastecimento das escolas localizadas nos bairros de Inoã e Itaipuaçu.

A Escola Municipal Marquês de Maricá fica na Rua Douglas Rienti, 0, Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu.