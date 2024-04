Novas viaturas da GM - Foto: Divulgação

Novas viaturas da GMFoto: Divulgação

Publicado 05/04/2024 09:38 | Atualizado 05/04/2024 10:46

Maricá - A cidade de Maricá registrou queda de 18% no índice de furto de veículos no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Nos três primeiros meses deste ano foram 53 ocorrências deste crime registradas pelas vítimas na Polícia Civil, enquanto em 2023 o número foi de 65 registros no mesmo período.

De acordo com o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Integrado (SEOP), Julio Cesar Veras, os números confirmam a tendência de queda dos índices de criminalidade, que vêm ocorrendo mensalmente em Maricá. O secretário considerou a quantidade proporcionalmente menor do que ocorria há 20 anos na cidade.

“A quantidade numérica é elevada em razão da extensão territorial, onde temos grande área rural e saídas para outros municípios. Em razão disso, estamos trabalhando junto com os órgãos de segurança pública, com a PM e a Polícia Civil, para identificação das quadrilhas para que esse número venha seja reduzido ainda mais. Estes números ainda não são satisfatórios, mas mesmo assim estamos reduzindo os índices desse crime no nosso município”, avaliou Veras.

Investimentos no Proeis

Maricá foi a cidade que mais investiu no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em 2023, segundo dados da Secretaria do Estado da Polícia Militar. O município lidera o ranking com o investimento de R$ 13.307.127,01.

Ao todo, 33 municípios no Estado do Rio de Janeiro possuem o Proeis. Entre os cinco primeiros colocados, além de Maricá, estão a cidade do Rio de Janeiro que investiu R$ 12.768.801,73 na segunda colocação; Nova Iguaçu em terceiro com R$ 10.244.926,91; Niterói em quarto com R$ 8.344,135,23 e Duque de Caxias em quinto lugar com R$ 6.130.972,85.