Prefeito de Maricá fala sobre a verdade dos fatos e combate má interpretação das notícias - Foto: Reprodução Redes Sociais

Prefeito de Maricá fala sobre a verdade dos fatos e combate má interpretação das notíciasFoto: Reprodução Redes Sociais

Publicado 03/04/2024 09:33 | Atualizado 03/04/2024 09:46

Maricá - Na noite desta terça-feira (02) o prefeito de Maricá publicou em suas redes sociais um vídeo onde ele demonstra preocupação com a desinformação que as redes sociais podem propagar.

Em sua declaração, o chefe do executivo manifestou o real tom das palavras proferidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua visita à vizinha Niterói no dia de ontem - o presidente participou da cerimônia que marcou o início das obras de dragagem do Canal de São Lourenço - um obra que vai beneficiar tanto Niterói, como as cidades vizinhas.

Fabiano Horta explicou que o presidente Lula, em tom de brincadeira, falou que se Niterói precisar, poderia pedir ajuda à cidade irmã, Maricá, que tem muito dinheiro.

Em uma breve apuração feita por nossa redação, no ranking das cidades mais ricas do estado do Rio de Janeiro, Niterói vem logo atrás de Maricá, ou seja, Niterói é quase tão rica quanto Maricá, ou seja, claro que eram de brincadeira as palavras do presidente ao final do seu discurso.

O prefeito de Maricá também salientou a importância de se buscar informações sérias, procurar o bom jornalismo que dá informações reais de como elas são, que buscam a interpretação correta dos fatos e que a fakenews ou má interpretação das notícias é um mal para a população e que tem que ser combatido.