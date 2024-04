Material ilícito apreendido - Foto: Jornal O DIA

Publicado 02/04/2024 09:24 | Atualizado 02/04/2024 09:24

Maricá - Maricá - Uma ação do PROEIS terminou com uma grande quantidade de drogas apreendidas nesta segunda-feira (01) em São José do Imbassaí.

Segundo informações, além do material entorpecente, material para o preparo das drogas também foi apreendido.

O caso aconteceu na Rua Turiaçu, e foram denúncias de que homens estariam traficando em plena luz do dia que levaram os agentes até o local.

Quando a guarnição chegou até o endereço informado, encontraram dois elementos que fugiram ao perceber o veículo da polícia, eles estavam realmente vendendo drogas, próximo a um comércio.

Foram encontrados no local 22 vidros de lança perfume, um rádio transmissor e muitos objetos para a preparação dos entorpecentes, além de 150 frascos vazios.

Todo o material ilícito foi apreendido e levado para a 82ª DP no Centro de Maricá.