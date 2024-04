Páscoa Encantada em Maricá - Foto: Gabriel Ferreira

Páscoa Encantada em MaricáFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 01/04/2024 09:51 | Atualizado 01/04/2024 09:51

Maricá - O segundo dia do evento Páscoa Encantada, promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Governo, foi um sucesso. Com o céu estrelado e sem chuva, as famílias compareceram em peso para prestigiar a comemoração na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, e na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Além dos registros nos letreiros luminosos, nos coelhos de louça e pelúcia que faziam parte da decoração e na Casinha do Coelho, ao lado do coelhinho lilás, a criançada se esbaldou nos brinquedos infláveis e no queridinho Just Dance (Xbox Kinect).

Na fila da Casinha do Coelho, a dona de casa, Amanda Barbosa, 30 anos, aguardava ansiosa ao lado do marido e dos três filhos do casal, Miguel, 4 anos, Samuel, 2 anos, e Gael de apenas onze meses.

“Eu acho ótimo ter um evento gratuito na praça como esse, porque a gente veio de Duque de Caxias, do Rio, tem dois anos e meio. Lá, não tinha nada disso. Maricá nos acolheu, meus filhos adoram, a gente aproveita tudo que dá”, contou.

Ao lado da vizinha Daniela e de sua filha Alice de 4 anos, a bancária Ayumi Moura, 29 anos, aguardava para pegar a foto que fez, com o filho Nicolas, de 1 ano, na Casinha do Coelho.

“Eu quero destacar essa questão da integração, porque tem muita criança que não tem essa possibilidade de acessibilidade. Eu acho que a prefeitura poder proporcionar isso para as crianças no geral é muito bacana, muito importante, porque se mistura todo mundo. Não tem qualificação, situação financeira. Vem gente de fora também, então é bem legal porque ainda atrai turismo para a cidade”, disse Ayumi.

Daniela completou: “As crianças brincaram nos brinquesdos e gostaram bastante, assim como foi no natal também. Se não fosse esse evento, com certeza a gente estaria trancada em casa”, afirmou.

A família de Edilma Bacchus, 40 anos, garantia muitas fotos por todo o espaço de festa, principalmente da Rana, 9 anos, ao lado do irmão Anthony, 1 ano e 4 meses.



“Nós estamos achando essa festa de páscoa linda. Está tudo muito legal aqui, assim como todos os eventos que são realizados. Vale muito à pena vir”, declarou.

A auxiliar de creche, Valéria Ribeiro, 52 anos, estava com o neto Pedro, 7 anos, a sobrinha Valentina, 4 anos, e a irmã Verônica, e fez questão de parabenizar os organizadores pelo evento.

“Eu achei muito legal essa iniciativa. As crianças estão adorando, estão se divertindo. Está uma festa bem família. Eu gostei muito”, pontuou a moradora do São Bento da Lagoa.

A programação de Páscoa nesse domingo ocorre em dois locais: Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) e Praça dos Gaviões (Itaipuaçu). O funcionamento dos brinquedos é das 14h às 20h, já a Casinha do Coelho está aberta das 17h às 22h.