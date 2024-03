Proximidades do rio do Silvado - Foto: Reprodução

Publicado 28/03/2024 09:45 | Atualizado 28/03/2024 09:45

Maricá - Um homem que estava desaparecido desde o último final de semana, foi encontrado morto nesta quarta-feira (27), seu corpo estava boiando em um rio no bairro do Silvado.

Foram populares que estavam cavalgando nas proximidades do Rio que encontraram o cadáver, então chamaram a Polícia Militar.

Assim que os agentes da PM chegaram ao local a área foi isolada para a perícia técnica.

O cadáver identificado como o de Jonas da Silva, de 53 anos, foi removido pelo rabecão da Defesa Civil e levado para o IML.

De acordo com informações, Jonas era morador de Nova Friburgo e estaria em Maricá numa fazenda, onde trabalhava, ele saiu para beber com os amigos no final de semana e não voltou para a fazenda.