Show fechado para os alunos formados no Passaporte UniversitárioFoto: Arquivo MAIS

Publicado 26/03/2024 18:18 | Atualizado 26/03/2024 18:26

Maricá - A Prefeitura do município celebrará nesta quarta-feira (27) cinco anos do Programa Passaporte Universitário que já entregou 10.445 bolsas de estudo integrais às universidades privadas, 100% custeado pela prefeitura, o Passaporte Universitário é considerado o maior programa educacional do país.

A cerimônia será fechada a partir das 18h, num espaço montado em Araçatiba e vai reunir mais de dois mil alunos já formados pelo programa educacional.

O Passaporte Universitário lançado em 2019, é administrado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação.