Assassino dos amigos é presoFoto: Jornal O Dia

Publicado 25/03/2024 16:19 | Atualizado 25/03/2024 16:25

Maricá - Um assassino foi preso na tarde desta segunda-feira (25) por Policiais Civis da 82ª DP.

O elemento matou dois amigos dando punhaladas com um facão em 2022 dentro de um bar no município de Queimados na Baixada Fluminense, segundo relatos de testemunhas, o criminoso matou os dois amigos porque eles "o mandaram tomar no c.".

Agentes da 82ª DP após investigações identificaram o local em que o foragido da Justiça estava escondido, no bairro de Guaratiba, na Região Oceânica de Maricá.

O assassino identificado como Elias Pedro da Silva, vulgo " Cara Preta" foi preso e encaminhado para a 82ª DP no centro de Maricá.