O Deputado Estadual Renato MachadoFoto: Divulgação

Publicado 22/03/2024 17:34 | Atualizado 22/03/2024 19:57

Maricá - O Deputado Estadual Renato Machado teve um Projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (21), e se for sancionada pelo Governador Cláudio Castro será motivo de muito orgulho e alegria aos Cristãos evangélicos.



A PL aprovada já é um motivo de comemoração entre os evangélicos, porque no projeto de lei, Renato Machado inclui a Semana da Integração Evangélica ao calendário oficial do estado do Rio de Janeiro.



Para o Deputado é um projeto muito especial porque homenageia a comunidade Cristã evangélica, são cerca de 4,5 milhões de evangélicos do Estado e mostraram seu peso ao terem a aprovação do Projeto de Lei (1382) que os inclui no calendário oficial do Estado.

Renato Machado também falou sobre a conquista: "Sabemos que uma característica da religião evangélica é a sua pluralidade já que é composta por inúmeras denominações como Adventista, Petencostal, Assembléia, Batista, entre outros. Com a Semana da Integração Evangélica, além de exaltar a comunidade e adorar a Deus, vamos estimular a integração e a convivência entre as diferentes denominações e seus fiéis", explicou o deputado, acrescentando que a data será sempre celebrada na última semana de novembro.

Para a comunidade evangélica, a aprovação do projeto foi um grande passo para mostrar a força e a união dos fiéis. "Representamos quase 30% da população do Estado. Ter uma data oficial para reafirmar e compartilhar a nossa fé é uma grande vitória. Precisamos nos unir em Cristo para passarmos por tanta dificuldade", disse a professora Marília Costa, de 64 anos, moradora de Ramos.

Renato Machado manifestou sua alegria nas redes sociais: " Fico muito feliz com esse projeto, que homenageia a comunidade que sempre fiz parte. Agradeço as Igrejas que sempre me acolheram muito bem que tem um papel fundamental na vida de milhões de pessoas! Que sejamos o sal da terra e a luz do mundo!" , escreveu o Deputado Estadual Renato Machado em suas redes sociais.



Agora o Projeto de Lei foi encaminhado para o gabinete do Governador Cláudio Castro para que seja sancionado ou vetado, mas as expectativas são as melhores para que o Governador aprove a PL.