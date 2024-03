Moto clonada é apreendida - Foto: Reprodução

Moto clonada é apreendidaFoto: Reprodução

Publicado 21/03/2024 12:01 | Atualizado 21/03/2024 12:01

Maricá - Guardas Municipais da Moto patrulha apreenderam uma moto clonada na tarde desta quarta-feira (20) no bairro do Flamengo.

Agentes do CIOSP (Centro de Operações de Segurança Pública) identificaram através do sistema de câmeras que monitoram o município, uma motocicleta suspeita circulando nas proximidades do bairro do Flamengo, na região central da cidade.

A informação foi passada para os Agentes da GEOTRAN (Grupamento Ostensivo de Trânsito) que já em patrulhamento foram atrás da motocicleta.

Os Guardas Municipais então avistaram e abordaram o condutor da moto e na abordagem constataram que se tratava de um veículo clonado, a moto estava duplicada, com registros duplos, da cidade de Niterói e de Maricá.

Com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal o homem foi preso e a motocicleta apreendida. O veículo e o condutor da moto foram levados para a 82ª DP no Centro de Maricá.