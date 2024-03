O carro clonado foi apreendido - Foto: Jornal O Dia

O carro clonado foi apreendidoFoto: Jornal O Dia

Publicado 20/03/2024 11:28

Maricá - Um carro clonado foi apreendido pela Polícia Militar no fim da tarde desta terça-feira (19) no bairro de Bambuí.

Segundo informações, foi o sistema de monitoramento de câmeras da Secretaria da Ordem Pública que identificou o automóvel e percebeu que se tratava de um carro clonado, com duplicidade de placas, com passagens na cidade de América (SP) e Maricá (RJ), então a Polícia Militar da 6ª Cia do 12º foi acionada.

Os Policiais foram até o local onde o carro estava estacionado, o "proprietário" do automóvel clonado, e os ocupantes foram conduzidos a 82ª DP, juntamente com o automóvel apreendido.

Na unidade policial, o homem que conduzia o carro, alegou que comprou o veículo sem imaginar que se tratava de um automóvel ilegal, no caso, clonado.

Foi instaurada uma investigação, o condutor do veículo irá responder por receptação culposa e o veículo ficou apreendido para perícia.