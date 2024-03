Momento da prisão - Foto: Jornal O DIA

Momento da prisãoFoto: Jornal O DIA

Publicado 19/03/2024 09:47 | Atualizado 19/03/2024 09:47

Maricá - O chefe do tráfico de drogas da comunidade do Risca Faca em Inoã do ano de 2018 foi preso ontem por Policiais Civis da 82ª DP (Centro de Maricá) no bairro do Morro Grande em Araruama.

O que chama atenção neste caso é que o criminoso estava dado como morto pela família do meliante.

O elemento estava na verdade foragido da justiça e se escondia na região.

O criminoso - que não teve sua identidade revelada - possui seis passagens pela polícia com os seguintes crimes nas costas: dois feminicídios, um homicídio, um porte ilegal de armas de fogo e um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Foram os investigadores da unidade policial de Maricá que através do serviço de inteligência chegaram até a localizado do elemento que já se encontra preso e a disposição do sistema prisional.