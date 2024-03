Momento da prisão - Foto: Felipe Rojas

Momento da prisãoFoto: Felipe Rojas

Publicado 18/03/2024 09:26 | Atualizado 18/03/2024 10:16

Maricá - Policiais Civis da 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim) capturaram na última sexta-feira (15) um criminoso foragido que estava escondido no Recanto de Itaipuaçu, um estelionatário com cem registros criminais.

O criminoso vendia veículos e não os entregava, ele afirmava às vítimas que era dono de uma frota de veículos que iriam a leilão, ele era tão persuasivo e os preços tão atrativos, que as vítimas acreditavam e faziam os pagamentos e depois ele desaparecia, sem entregar os "carros de sua frota"

Seus últimos golpes foram na cidade de Guapimirim, porém ele fez vítimas nas cidades de Niterói, Saquarema, Petrópolis, Itaboraí, Campos dos Goytacazes e também na capital, Rio de Janeiro.

Seus últimos crimes na cidade Guapimirim, além de fazer quatro vítimas, ele roubos vários eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos do proprietário da casa em que ele estava hospedado.

O elemento que não teve o nome divulgado já está preso e à disposição da Justiça.

O elemento já estava com dois mandados de prisão e com ele foi encontrado um veículo no valor de R$ 80 mil reais, o carro fazia parte do esquema criminoso.