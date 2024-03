Mulheres contra o câncer - Foto: Arquivo MAIS

Mulheres contra o câncerFoto: Arquivo MAIS

Publicado 15/03/2024 09:42 | Atualizado 15/03/2024 10:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promove na terça-feira (26), às 14h, no Centro de Artes e Esportes Unificados, em Itapeba, uma programação voltada para o mês da mulher e em homenagem a "Março Lilás", prevenção ao câncer de colo de útero. Em parceria com o Programa Maricá das Artes, o evento contará com diversas apresentações, exposições, rodas de conversa, sarau literário e oficinas. Para encerrar, a banda Cult realizará um show para os participantes.

As vagas são limitadas e para garantir a sua participação gratuita, os participantes deverão clicar no link: https://forms.gle/rhd4a6sdf4yAgCJWA

O Secretário de Cultura, Leandro Dasilva, comentou sobre o evento ser gratuito e o que será ofertado “Este evento celebra e nos faz pensar sobre duas datas importantes que temos esse mês. Me sinto extremamente feliz em poder oferecer, de forma gratuita, este momento às mulheres de nossa cidade. Teremos show, palestras, oficinas e outras atividades para o público”, pontua o secretário.

Programação:

14h: Acolhimento / Oficina de Turbantes

15h: Avanço temporal: nossas conquistas

15h30: Curta Mulher

16h: Roda de Conversa

17h: Workshop: Vivência Corporal com Elaine Rosas

17h30: Intervalo

17h40: Sarau Literário

18h30: Cortejo com a Fanfarra das Artes

20h: Show da Banda Cult