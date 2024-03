Xande de Pires em Maricá - Foto: Washington Possato

Publicado 14/03/2024 13:28 | Atualizado 14/03/2024 13:28

Maricá - A festa em louvou a São José, que acontece no bairro de São José de Imbassaí, terá como atração principal o cantor e compositor Xande de Pilares, que encerra o evento com show na orla do Marine, no dia 17, a partir das 21h. O artista, que foi integrante do grupo Revelação, é conhecido por sucessos como “Tá Escrito”, “Coração Radiante”, “Velocidade da Luz”, “Deixa Acontecer” e “Só Vai de Camarote”, entre outros, e se apresentou na cidade em maio de 2023, por ocasião do aniversário de Maricá.

O evento, organizado pela Paróquia de São José, tem apoio da Prefeitura de Maricá por meio das secretarias de Turismo e de Assuntos Religiosos. Dentro da programação social, entre os dias 15 e 17, estão previstos ainda shows de artistas locais e também da cantora católica Adriana Arydes, no sábado (16), todos na orla do Marine, além de sorteios de brindes. A parte religiosa inclui uma novena que começou no último domingo (10) e vai até o dia 18.

Na próxima terça-feira (19), data de celebração ao santo, há uma extensa programação. Haverá duas missas pela manhã, às 8h e às 11h, esta última seguida da tradicional Macarronada do Padroeiro. Às 15h será rezado o terço da Misericórdia e, às 18h, sai a procissão que partirá da Praça Gilmar dos Santos Trindade (em frente à Arena São José) em direção à igreja, onde haverá mais uma missa às 19h. A noite termina com a quermesse que terá do grupo de pagode católico "Dom e Raiz", da Comunidade Católica Dom de Deus.