Publicado 13/03/2024

Maricá - Investidores do Oriente Médio, de Portugal, da França e da Espanha estão entre os que demonstraram interesse nos projetos apresentados pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) nesta terça-feira (12), primeiro dia da Mipim. A feira, realizada na França, é a mais relevante do mercado imobiliário mundial, reunindo milhares de investidores e os maiores fundos soberanos do globo. O evento segue até a sexta-feira (15).

"A participação da Codemar é de extrema importância para a construção de um futuro com mais empregos, de melhor qualidade e cada vez mais desenvolvido para Maricá", iniciou Hamilton Lacerda, presidente da companhia.

O estande da Codemar na feira foi palco de apresentação de produtos estratégicos da empresa, focados em preservação do meio ambiente e desenvolvimento.

"Estamos apresentando o Mumbuca Verde, o nosso fundo imobiliário e grandes obras que estão a caminho, entre elas o Hotel Maricá, com 166 quartos e que será erguido perto do aeroporto, onde também serão implantados um shopping, salas de cinema e três torres de escritórios. Estamos em busca de investidores que levarão grandes receitas para a cidade", ressalta Hamilton Lacerda.

Os projetos

O Mumbuca Verde é um mercado de créditos ambientais que funciona com a comercialização de Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS). A Codemar gera UCS a partir de áreas de sua propriedade onde há Mata Atlântica conservada. Essas áreas fazem parte do Fundo de Investimento Imobiliário.

Outro projeto que vai impactar positivamente o meio ambiente é o Centro de Valorização e Tratamento de Resíduos, que será construído num terreno na Avenida Gilberto Carvalho, em Inoã, num acesso a Itaipuaçu, no meio das áreas mais populosas da cidade.

Inoã pode receber, ainda, um projeto turístico chamado "Samba, futebol e caipirinha", com hotelaria, gastronomia e cultura.

A feira

Nesta edição de 2024, mais de 90 países participam da Mipim, atraindo os olhos de investidores globais e dos maiores fundos soberanos do planeta, em busca de negócios rentáveis e, claro, que tenham cuidado com a agenda ESG. O encontro acontece de 12 a 15 de março, no Palais des Festivals, em Cannes, na França. Nos quatro dias de eventos, é estimada a presença de mais de 6.500 investidores visitando os mais de 300 estandes, como o ocupado por Maricá e Codemar.